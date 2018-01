Carnaval volta ao centro de São Paulo ao som de música pop

SÃO PAULO - Depois de dois dias de descanso, as fantasias de unicórnio, a purpurina, os maios e as garrafas de Catuaba voltaram ao centro de São Paulo para mais dois dias de folia, nos blocos de pós-carnaval que saem pelas ruas neste fim de semana.

No começo da tarde deste sábado, 4, a Rua Augusta foi tomada de gente dançando playbacks de artistas como Beyoncé, Shakira e até Xuxa e Mamonas Assassinas no Bloco Meu Santo é Pop, que vai até o Vale do Anhangabaú.

"Só fui em blocos no sábado passado, na segunda e terça eu te que trabalhar. Vim hoje para descontar", disse o analista de redes Denis Gatti, de 26 anos, com o peito cheio de purpurina.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O público LGBT é o mais animado no começo de pós-carnaval do centro. Por volta das 15h30, a Rua Augusta já começava a ficar lotada. Mas o centro, como um todo, ainda tem menos foliões na rua do que nos dias de carnaval, contrariando expectativa da Prefeitura. A maior parte dos blocos, entretanto, devem sair após as 16 horas.

Neste fim de semana, 82 blocos ainda percorre as ruas da capital paulista.