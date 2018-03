Carnaval no Rio: 24 mil entradas em 32 minutos Em 32 minutos, foram vendidos ontem os 24 mil ingressos de arquibancadas especiais e cadeiras individuais disponíveis a compradores do Rio para os desfiles do Grupo Especial do carnaval 2011, informou a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa). Do total de ingressos para cada setor, 20% são reservados a compradores de outros Estados. No entanto, o levantamento dessas vendas - feitas pelo telefone (21) 3035-7676 - não havia sido concluído até o início da noite de ontem. Os preços variam de R$ 120 a R$ 300.