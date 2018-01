Carnaval lota Vila Madalena e acessos são fechados pela PM

SÃO PAULO - Foliões lotaram a Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, a tal ponto que o quadrilátero ao redor da Rua Aspicuelta foi fechado pela Polícia Militar neste sábado, 6. Quem ficou do lado de fora teve as opções de ficar nas grades, reclamando com a polícia, encostar nos vários bares instalados fora do quadrilátero ou aproveitar o grupo que percorreu o bairro à noite, o Bloco 77.

As regras da Subprefeitura de Pinheiros e da PM previam fechamento quando a lotação no bairro chegasse a 15 mil pessoas.

"A gente veio aqui no ano passado e estava muito bom. Neste ano, a polícia não informa nad"", reclamou a estudante Lorena Lima Sousa, de 15 anos. Acompanhada de duas amigas, ela tentava entrar na área restrita. "Todos os nossos amigos estão lá dentro", lamentava.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A maioria dos foliões, no entanto, mudou de rumo ao ver as grades e procurou aproveitar a folia em outro lugar. Durante o fim de tarde, a região ao redor da Praça Benedito Calixto concentrou milhares de pessoas. Os maiores blocos foram o Jegue Elétrico e Bastardos. Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) tentaram orientar o trânsito.