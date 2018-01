Carnaval leva 8,2 milhões de veículos às estradas; saiba quando viajar

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SOROCABA - Cerca de 8,2 milhões de veículos vão trafegar pelas principais rodovias de acesso ao litoral e interior de São Paulo durante o carnaval. Só as rodovias do programa estadual de concessões recebem 3,7 milhões de carros, segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). Outros 2,8 milhões utilizarão rodovias federais e 1,7 milhão as rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O movimento mais intenso começa às 13 horas desta sexta-feira, 24, e segue até a manhã da Quarta-Feira de Cinzas, 29.

A Polícia Militar Rodoviária usará bafômetros para flagrar motoristas dirigindo sob efeito do álcool. Além da fiscalização em todas as estradas, estão previstas blitze localizadas nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes, na Bandeirantes e na Castelo Branco. As concessionárias vão oferecer aos motoristas desde bafômetros descartáveis até testes em equipamentos que simulam os efeitos de dirigir embriagado.

O fluxo maior de veículos será em direção ao litoral. Na Anchieta-Imigrantes está prevista a Operação Descida a partir das 10 horas, com sete pistas no sentido da Baixada Santista. A Tamoios vai ganhar faixa extra no trecho da serra. Em alguns pontos da Rio-Santos, os motoristas serão autorizados a trafegar pelo acostamento. Em algumas praças de pedágio, haverá 'papa-filas' - funcionários credenciados para acelerar a cobrança da tarifa.

A previsão é de tráfego concentrado e congestionamento nas rodovias na tarde e noite desta sexta-feira. O gestor de tráfego da concessionária do Sistema Castelo-Raposo, Diogo Stiebler, recomenda ao usuário viajar depois das 23 horas se quiser evitar as filas. A maioria das obras foi suspensa durante o carnaval. Apenas na Dutra há obras em pontes com restrição de tráfego. A Raposo Tavares tem trecho em obras em São Roque, mas está sinalizado.