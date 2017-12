Carnaval em Campinas termina em confrontos com a PM Após o desfile de blocos, o Carnaval no distrito de Barão Geraldo, onde fica a Unicamp, em Campinas, terminou em tumulto com a Polícia Militar (PM) e com lojas depredadas. Na confusão, agências bancárias da Avenida Santa Izabel tiveram também portas e janelas danificadas. Algumas pessoas também ficaram feridas por causa das balas de borracha e do gás lacrimogêneo usados pela polícia.