Carnaval de São Paulo elege a corte de 2009

A nova corte do carnaval paulista foi escolhida na noite da quarta-feira, 7. A corte vai representar o carnaval deste ano e foi eleita no Auditório Elis Regina, no Anhembi. Foram escolhidos o Rei Momo, a Rainha, a primeira e a segunda princesa. Veja também: Luma de Oliveira é a nova rainha de bateria da Portela Arquibancadas do carnaval do Rio acabam em 33 minutos Ingressos para Carnaval 2009 de São Paulo já estão à venda Foto: J.R. Diório/AE Segunda princesa, Rainha, Rei Momo e primeira princesa escolhidos para a Corte do carnaval 2009 Robério Theodoro de Souza, da Mocidade Alegre, foi escolhido como Rei Momo. A Rainha da Corte é Camila Aparecida da Silva, da Vai-Vai. Como primeira princesa foi escolhida Elaine Barbosa de Abreu, da Rosas de Ouro; Maria Kelly C.S. Silva, da Unidos do Peruche, é a segunda princesa da Corte do carnaval paulista. Foto: J.R. Diório/AE Robério Theodoro de Souza representante da Mocidade Alegre, eleito como o novo Rei Momo do carnaval Foto: J.R. Diório/AE Elaine Barbosa de Abreu representante da Rosas de Ouro eleita primeira princesa do carnaval