Carnaval de rua em São Paulo interdita vias

Centro

Nesta segunda-feira, acontece o segundo dia do desfile de blocos na Praça da Luz, com concentração a partir das 17 horas. No total, oito blocos desfilarão no local. Desde a tarde de ontem, a Praça da Luz está interditada entre a Avenida Tiradentes e a Rua Prates; a Rua Brigadeiro Tobias está interditada entre a Praça da Luz e a Rua Washington Luiz e a Rua Mauá (pista da direita), entre a Rua do Triunfo e o pontilhão General Couto de Magalhães. As interdições vão até as 0h00 de terça-feira.

Vila Maria

A realização do "Carnaval de Bairro da Vila Maria" interdita a Avenida Guilherme Cotching, das 17h00 às 23h00 desta segunda-feira, 7. A avenida faz a ligação do Cambuci e a Vila Maria Alta e tem a Marginal Tietê como principal via de acesso.

Itaquera

O "Carnaval Popular de Itaquera" acontece entre hoje e amanhã. A CET interdita o trânsito na Avenida Professor João Batista Conti, entre a rua Andorinha da Mata e a Avenida Jacú-Pêssego, e na Rua Sábbado D'Angelo, entre as ruas Múrmurio da Tarde e Cautaros, até as 03h00 de terça-feira, 8.