Carnaval 2011: SP reforça segurança para desfile 6ªfeira

A Gaviões da Fiel, ligada ao Corinthians, a Mancha Verde, ligada ao Palmeiras, e a Dragões da Real, do São Paulo, desfilarão na sexta-feira. Esta última subiu este ano para a primeira divisão do carnaval paulista.

O policiamento dentro do sambódromo será igual aos outros dias de desfile, com 1,2 mil homens divididos em dois turnos. No sambódromo, as torcidas ficam separadas e para garantir a segurança a ordem das escolas é organizada de forma que não haja encontro entre as rivais.