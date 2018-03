Carnaval 2011: São Sebastião tem desfile no mar

Os foliões do mar participaram da 21ª edição do Carnamar, o carnaval no mar, que a cada ano vem reunindo dezenas de barcos na praia do Arrastão. A organização premia a embarcação mais enfeitada, os foliões mais animados, entre outros quesitos. "É um desfile diferente, pois nós não temos mar. É uma animação total", disse a professora Angela Augusta Machado, 39, de Campo Grande (MS).

O que se vê são verdadeiros "carros alegóricos" flutuantes. No lugar dos "camarotes", a areia da praia. O destaque deste ano foi o barco "Agregados do Tiozão", que trouxe à frente um boneco representando Netuno, e adereços com motivos marinhos, como baleias, cavalos marinhos, estrelas do mar, polvo, entre outros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O desfile sai da praia do Arrastão, atravessa o Canal de São Sebastião, com destino a Ilhabela, retornando ao ponto de partida. Para quem fica na areia, além de assistir ao desfile dos barcos, pode aproveitar as atividades esportivas oferecidas pela organização.