Carnaval 2011: foliões depredam 66 ônibus em Campinas

"Infelizmente, essa não é a primeira vez que o transporte coletivo urbano de Campinas sofre com o vandalismo no período do carnaval", informou Paulo Barddal, diretor de Comunicação e Marketing da Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas (Transurc). No ano passado, foram registrado 40 casos de vandalismo.

Barddal estima que o prejuízo ultrapasse os R$ 230 mil, valor equivalente ao custo de um ônibus zero quilômetro. Os veículos que foram depredados haviam sido disponibilizados pelas quatro concessionárias associadas à Transurc para a Operação Carnaval, que consiste em fazer o transporte dos foliões durante a madrugada.