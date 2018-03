Carnaval 2011: Filhos da Coroa de Dadá abre segunda noite O Afoxé Filhos da Coroa de Dadá abriu a segunda noite do carnaval de São Paulo. A primeira agremiação só entra no sambódromo do Anhembi após o Afoxé. Às 22h30, a Nenê de Vila Matilde abre o desfile das escolas - a agremiação está voltando este ano ao grupo especial. Depois da Nenê, entrará a Águia de Ouro, seguida pela Mocidade Alegre, Unidos de Vila Maria, X-9 Paulistana, Gaviões da Fiel e, por último, Império da Casa Verde, às 4h10 da manhã. Às 21h10, não chovia na passarela do samba, e as arquibancadas começavam a ser preenchidas em sua maioria por torcedor da Gaviões da Fiel.