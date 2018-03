Carnaval 2011: Afoxé Iya Ominibu abre desfiles em SP São Paulo, 4 - O afoxé Iya Ominibu abriu a primeira noite de desfiles do carnaval de São Paulo, às 21h20, no sambódromo do Anhembi. O grupo é formado por pais de santo e integrantes de casas de candomblé de todo o Estado. Este ano o grupo faz uma homenagem a Oxumarê, o orixá do arco-íris. Os integrantes vestem roupas com todas as cores do arco-íris em homenagem às nações africanas.