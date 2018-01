Carnaval 2010 soma 399 atendimentos médicos em SP

As duas noites de desfile das escolas de samba de São Paulo, no sambódromo do Anhembi, terminaram com 399 atendimentos médicos, informou a Polícia Miliar (PM). Ao todo, 13 pessoas precisaram ser removidas para hospitais. De acordo com o diretor operacional dos postos médicos do Sambódromo do Anhembi, Uilson Ponce, a maioria dos atendimentos foi prestada a foliões com dor de cabeça, mal-estar e desmaio, causados pelo calor e pela falta de alimentação.

Uma mulher com cerca de 40 anos descia das arquibancadas quando caiu nas escadas. Ela foi levada de ambulância até o posto de atendimento, onde recebeu os primeiros socorros e foi imobilizada. A mulher estava consciente e seguiu para o hospital. Também precisaram ser removidos foliões que sofreram convulsões ou cortes.

Foram registradas, ao todo, seis ocorrências policiais. Na madrugada da sexta-feira para o sábado (13), uma pessoa tentou pagar bebidas com uma nota de R$ 50, que o quiosque do sambódromo suspeitou ser falsa e acionou a polícia. No mesmo dia houve uma ocorrência de ameaça física.

Na madrugada de sábado (13) para domingo (14), três pessoas apresentaram ingressos falsos para assistir aos desfiles. Duas delas eram turistas estrangeiros, que provavelmente compraram os ingressos de cambistas. Houve ainda na madrugada de hoje um jovem de 18 anos detido com um papelote de maconha.