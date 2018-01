Carnaval 2010: Guarujá, Itanhaém e Cubatão já têm as campeãs SANTOS - As cidades de Guarujá, Itanhaém e Cubatão, na Baixada Santista, já tem suas escolas de samba campeãs do carnaval de 2010. Com o enredo "Vamos juntos salvar o planeta", a Mocidade São Miguel obteve 198,5 pontos e levou o tetracampeonato do Carnaval do Guarujá. A escola teve mil componentes, cinco carros alegóricos e 16 alas. A Imperador da Ilha de Santo Amaro ficou com o vice, com 196 pontos, e a Renascer/Borel de Santa Cruz, ficou em terceiro lugar com 193 pontos.