Carnaval 2010: cancelada festa das campeãs em SP

A SPTuris aceitou hoje a recomendação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e cancelou a realização da festa das campeãs do carnaval paulista, que seria realizada no sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo. O ofício do MP foi enviado ontem ao prefeito Gilberto Kassab (DEM) e ao secretário municipal de Turismo e presidente da SPTuris, Caio Luiz de Carvalho, e recomendava o cancelamento do evento caso a administração municipal não tivesse condições de garantir a segurança dos participantes da festa.

De acordo com a assessoria de imprensa do MP-SP, a recomendação partiu de representação protocolada pela Polícia Militar (PM) no início de fevereiro. A PM exigia da prefeitura a adoção de medidas de segurança para evitar confrontos entre torcidas durante a festa.

A comemoração do título do carnaval paulista no sambódromo do Anhembi foi anunciada na semana passada pela Liga das Escolas de Samba. A prefeitura estimava a presença de 15 mil pessoas para a festa. Com a decisão, o evento será promovido nas quadras das escolas vencedoras, como ocorre todos os anos.