Carnaval 2010: apuração de SP começa amanhã às 16h

A avaliação das escolas de samba de São Paulo, dos grupos Especial e Acesso, terá início nesta terça-feira, às 16 horas, com abertura dos portões do Sambódromo, no Anhembi, às 14 horas. Segundo a São Paulo Turismo (SPTuris), na quarta-feira, 17, a apuração será dos demais grupos da União das Escolas de Samba de São Paulo (Uesp), com abertura dos portões às 8 horas e início às 9 horas.

Serão avaliados nove quesitos: alegorias e adereços, bateria, comissão de frente, enredo, evolução, fantasia, harmonia, mestre-sala e porta-bandeira e samba-enredo. Cada quesito terá cinco jurados e haverá o descarte da maior e da menor nota. O critério de desempate deve ser sorteado hoje.

O Ministério Público de São Paulo vetou a comemoração no Sambódromo da campeã do Carnaval 2010, que aconteceria logo após a apuração, acatando solicitação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Segundo a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, a escola vencedora deverá comemorar na sua quadra, como tradicionalmente acontece.