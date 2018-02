Carlos Alberto de Nóbrega é feito refém durante assalto

O humorista e apresentador do programa A Praça é Nossa, do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega, de 75 anos, foi feito refém e assaltado por bandidos quando chegava para passar o feriado em sua chácara, no bairro Caguaçu, zona rural de Sorocaba (SP), no início da tarde desta quinta-feira, 23.

De acordo com informações da Polícia Civil, pelo menos três homens armados renderam o apresentador na entrada da chácara, obrigaram-no a abrir a porta do carro blindado e entraram com ele na casa. Um dos filhos de Carlos Alberto, Maurício, a esposa e duas filhas estavam na casa e também foram rendidos, assim como os funcionários que estavam no local.

Sob ameaça de armas, todos foram obrigados a entrar num quarto, enquanto os bandidos roubavam os objetos de valor. Os pertences pessoais das vítimas, como celulares e relógios, também foram levados.O valor dos bens não foi revelado.

Carlos Alberto contou aos policiais que os bandidos exigiram R$ 3 milhões para não levar sua netinha como refém, mas ele tinha apenas R$ 3 mil, dinheiro que foi levado pelos ladrões. Ainda conforme a informações de policiais que estiveram no local, Nóbrega ficou muito assustado e passou mal. Ele foi levado pelos familiares de volta para São Paulo e permanecia em repouso no início da noite.

Ninguém ficou ferido durante a ação dos bandidos, que durou pouco mais de uma hora. Eles fugiram em dois carros e, até a noite, não tinham sido presos.