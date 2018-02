Carla estava nervosa no dia do crime, diz amante Apontada como amante do coronel Ubiratan Guimarães, a delegada da Polícia Federal Renata Madi afirmou, em depoimento lido ontem aos jurados, que Carla Cepollina estava nervosa no sábado, dia 9 de setembro de 2006, quando teria ocorrido o crime.