Caricatura de ilustrador do 'Estado' é premiada O ilustrador Marcos Müller, do Estado, foi premiado no fim de semana no 21.º Salão Universitário de Humor de Piracicaba. Com uma caricatura do ex-jogador corintiano Sócrates, Muller, que é aluno da Universidade Paulista (Unip), dividiu a primeira colocação com três estudantes. O desenho foi feito para o salão. Müller já havia vencido o prêmio no ano passado com uma caricatura do músico inglês Eric Clapton.