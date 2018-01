Carga roubada no Sacomã é localizada em Alphaville

Agentes do Grupo de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), da Polícia Civil, localizaram, na noite desta terça-feira, 8, no bairro de Tamboré, região de Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo, uma carreta com um contêiner que havia sido roubada no mesmo dia na Rodovia Anchieta, no Sacomã, zona sul de São Paulo.

Trajando roupas pretas, armados de fuzis e passando-se por policiais, pelo menos três bandidos, em um Kadett, abordaram o motorista, de 63 anos, obrigando-o a parar a carreta, que vinha do Porto de Santos. O motorista e o cavalo mecânico foram abandonados pelos criminosos horas depois na Rua Armando Mattar, na Vila das Mercês, bairro vizinho ao Sacomã.

Por meio de rastreamento via satélite, o contêiner foi encontrado pelos policiais na região do Tamboré. A carga, que estaria avaliada em pelo menos R$ 1,5 milhão, seria de eletroeletrônicos, mas, na nota fiscal, é discriminada goma de mascar. O contêiner ainda não foi aberto pelos policiais, que levaram a vítima até o local onde a carga foi encontrada.

Carreta, cavalo mecânico e motorista foram encaminhados posteriormente ao Departamento de Investigações sobre o crime Organizado (Deic). Nenhum membro da quadrilha havia sido preso até as 2 horas desta madrugada.