Carga de pneus roubada no interior é recuperada em SP

Uma carga de pneus roubada, avaliada em R$ 200 mil, foi recuperada por policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) no início da madrugada desta quarta-feira, 5, na zona oeste de São Paulo. Dois homens que estavam dentro no caminhão-baú da transportadora foram detidos e encaminhados ao 7º Distrito Policial (Lapa), onde o caso foi registrado.

Segundo os policiais, o caminhão carregado com os pneus foi roubado na região da cidade de São Carlos na noite da terça-feira, 4. A notícia do roubo e as placas do veículo foram passadas por rádio às unidades da PM. Por volta da meia-noite, os policiais da Rota encontraram o veículo, que trafegava no sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê.

Depois de uma breve perseguição, os PMs conseguiram parar o caminhão, nas proximidades da Ponte do Piqueri. Os dois suspeitos, identificados como José Wilson Barnabé dos Santos, de 30 anos e Ronaldo Francisco dos Santos, de 27, indicaram o cativeiro para onde o motorista do caminhão teria sido levado, um matagal nas imediações do km 70 da Rodovia dos Bandeirantes. Lá, ele estaria sob a vigilância de três criminosos.

Uma equipe da Rota foi até o local, mas ninguém foi encontrado. Pouco antes das 5 horas da quarta-feira 5, o motorista foi liberado na região de Jundiaí. Os policiais devem trazê-lo até o 7º DP, onde ele deverá ser ouvido.