Carga de maconha do PCC é apreendida na Bandeirantes A 5ª Delegacia do Patrimônio (Roubos a Bancos) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) apurava a entrada de armamento em São Paulo e flagrou na quarta-feira, na Rodovia dos Bandeirantes, em Perus, um caminhão que trazia do Paraguai 673 tijolos de maconha. Segundo a polícia, a droga fazia parte de um carregamento do Primeiro Comando da Capital.