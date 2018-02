Carga avaliada em R$ 4 milhões é recuperada no interior de SP após roubo

RIBEIRÃO PRETO - Três homens foram presos pela Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda-feira, 1º, numa chácara do Recreio dos Bandeirantes, em Ribeirão Preto (SP), com uma carga de produtos eletroeletrônicos avaliados em cerca de R$ 4 milhões. A mercadoria foi roubada de duas carretas, por cerca de dez homens armados, na noite de ontem, em Ituverava.

Na chácara, que fica a cerca de 500 metros da base da Polícia Rodoviária, ainda foram encontradas mais de 200 caixas de cigarros do Paraguai. Segundo a PM, a empresa proprietária do caminhão informou que o veículo estava monitorado. O caminhão foi encontrado na madrugada, no Jardim Canadá, em Ribeirão Preto.

A carga de eletroeletrônicos também estava monitorada, o que facilitou a localização por parte da PM. Um caseiro e dois receptadores foram presos em flagrante e vão responder a processos por roubo, receptação e contrabando. A carga de cigarros foi encaminhada à Polícia Federal (PF).