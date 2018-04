Carcereiro é morto por colega dentro de CDP Uma discussão entre dois agentes penitenciários terminou em morte, na noite de anteontem, no Centro de Detenção Provisória I de Osasco, na Grande São Paulo. Os agentes se desentenderam e sacaram suas armas. No tiroteio, apenas um foi atingido e morreu no local. O caso foi registrado como homicídio tentado, pois teria sido legítima defesa. O acusado responderá em liberdade.