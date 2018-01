Carcereiro baleado e preso após sequestrar comerciante

Um carcereiro da Polícia Civil foi baleado e detido, por volta das 21h45 desta quarta-feira, 20, durante tiroteio com policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) em frente a uma churrascaria, no estacionamento do Shopping Center Norte, região do Carandiru, na zona norte de São Paulo.

Ele e pelo menos outros dois bandidos mantinham refém um comerciante, proprietário de um mercado em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, sequestrado pela quadrilha na manhã do mesmo dia. O amigo da vítima recebeu um telefonema dos sequestradores, que exigiam R$ 50 mil para liberar o comerciante, e marcou de se encontrar com os criminosos, mas afirmando que só teria conseguido metade do valor.

A caminho do shopping, o amigo da vítima conseguiu acionar policiais da Rota, que cercaram o local e trocaram tiros com os criminosos. Pelo menos dois deles conseguiram fugir. O comerciante, que estava dentro de um veículo, saiu ileso. O caso está sendo registrado no 9º Distrito Policial, do Carandiru.