Carandiru: júri começa em abril O julgamento do assassinato de 111 detentos na Casa de Detenção do Carandiru, ocorrido em outubro de 1992, começa no dia 8 de abril. O júri será dividido em cinco blocos, conforme os andares do prédio onde as mortes ocorreram. O primeiro bloco julga 28 acusados de homicídios. No 2º, são acusados 28. No 3º bloco são acusados 15 e, no 4º, 12. O 5º bloco vai julgar 1 acusado de homicídio e 19 de agressões. /BRUNO PAES MANSO