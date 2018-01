Caraguatatuba recebe Festival do Mexilhão neste fim de semana

Vai ser na Praia da Cocanha, desta sexta-feira, 12, até domingo, o 7º Festival do Mexilhão. A festa, já tradicional em todo Litoral Norte, é organizada pelos maricultores, que são as pessoas que retiram as sementes dos mariscos. O evento terá quatro barracas de alimentos, com comidas típicas. Mais duas barracas de doces serão montadas no local, que terá também diversas tendas com artesanato e um espaço para recreação infantil. No ano passado cerca de 12 mil pessoas prestigiaram o evento. De acordo com a organização do Festival do Mexilhão, estão sendo aguardadas mais de 15 mil pessoas nessa sétima edição, que contará não só com boa comida, mas também com shows musicais, com bandas da região. Sábado o evento continua. Às 12 horas, Lu Brasil cantará muita MPB no Festival do Mexilhão. Em seguida, às 14h30, será a vez de Israel Martinez. Às 17 horas o Grupo "Vem Comigo" subirá no palco. Ana Luiza e Trio seguirá com a programação às 19h30 e Pitty encerrará o dia com muito Pop Rock. No último dia de festa, Brunno Carvalho tocará para o público sucessos da MPB, a partir das 12 horas. Às 14h30 será vez de Ale e Banda. Às 17 horas Tribo Caiçara levará seu forró para o Festival do Mexilhão. Encerrando, Zé Rodrigues, às 19h30.