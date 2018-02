Cara senhora! Se o seu marido tirou o fim de semana para ir ao Grande Prêmio de Interlagos e ao Salão do Automóvel no Anhembi, deixa ele. Esse tipo de chato, em casa, é pior! Melhor ele longe, sonhando com uma Ferrari ou um Pagani Zonda R de R$ 10 milhões, do que lavando seu próprio Chevette na garagem, apesar da bronca do condomínio do prédio com o desperdício de água.