Capotamento mata um e fere outro no Ipiranga

O motorista de uma Chevrolet Blazer preta blindada, morreu, às 2h15 desta terça-feira, 13, ao ser jogado para fora do veículo, que capotou na altura do nº 1.800 da Rua Bom Pastor, no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Douglas Siqueira Teixeira, de 29 anos, nem chegou a ser socorrido.

Uma mulher que estava no banco de passageiro ao lado de Douglas foi levada em estado grave para o pronto-socorro Heliópolis. Uma garrafa de uísque, possivelmente também lançada para fora do veículo no capotamento, foi encontrada pela polícia no local do acidente.