Capotamento mata em Santo André; em SP, motorista sai ileso

O motorista de um Audi A-3 preto, ano 2001, de São Bernardo do Campo, morreu ao capotar seu veículo, às 4h10 desta quinta-feira, 16, no início da Avenida Ramiro Colleone, no centro de Santo André, no ABC.

Segundo a polícia, Giuliano César Ávila perdeu a direção do carro, que, antes de capotar, teria derrapado. Mesmo levado para o pronto-socorro central da cidade, César não resistiu e morreu.

Capital paulista

Carro capotado na Avenida 23 de maio, na madrugada desta quinta-feira. Foto: Werther Santana/AE

Já em São Paulo, um capotamento na Avenida 23 de Maio, também nesta madrugada, não deixou vítimas. De acordo com a CET, o motorista do veículo, que ficou tombado de lado na pista no sentido Lapa-Penha, saiu ileso do acidente.