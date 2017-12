O capotamento de um carro em uma alça de acesso do Elevado Costa e Silva, o Minhocão, causou congestionamento na ligação entre o centro e a zona oeste da capital, no fim da manhã de ontem. O acidente não deixou nenhum ferido. Uma faixa do Minhocão ficou bloqueada por cerca de duas horas. Motoristas enfrentaram cerca de 2,7 quilômetros de lentidão entre a Avenida Francisco Matarazzo e o local do acidente.