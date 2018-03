Capotamento deixa um morto e dois feridos na zona sul de SP

SÃO PAULO - Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas após um carro capotar em uma avenida na zona sul de São Paulo, na tarde deste domingo, 4, informou o Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu por volta das 16h20 na Avenida Carlos Caldeira Filho, na região da Vila Andrade. Um dos feridos apresentava sinais de embriaguez e o outro teve trauma abdominal. Ambos foram socorridos pela corporação ao pronto-socorro do Hospital Municipal do Campo Limpo.

A vítima fatal, um homem de 40 anos que não teve o nome informado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele foi o último a ser retirado das ferragens.

