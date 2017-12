Capotamento deixa um ferido e interdita via na zona oeste de SP

SÃO PAULO - Um carro capotou na noite desta terça-feira, 23, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, Jardim América, zona oeste da capital paulista. A condutora do veículo, de 39 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado estável. Segundo a corporação, ela se queixava apenas de dores na lombar e foi levada para o pronto socorro do Hospital das Clínicas.

A Polícia Militar não tem informações sobre as causas do acidente. A ocorrência deve ser registrada no 78º Distrito Policial (Jardins), e a investigação, feita pela Polícia Civil. A via, no sentido centro, na altura do número 413, está com duas faixas da esquerda bloqueadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

