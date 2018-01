Capotamento deixa três mortos na Rodovia Carvalho Pinto

Três pessoas morreram em um acidente na tarde desta sexta-feira, 19, na altura do quilômetro 89 da Rodovia Carvalho Pinto, na região de São José dos Campos, no interior de São Paulo.

O carro com as vítimas capotou por volta das 16 horas, segundo informou a concessionária Ecopistas. O veículo, que seguia no sentido São Paulo, está no canteiro central. Nenhuma faixa da via foi interditada.

As causas do acidente serão investigadas. Os nomes e as idades das vítimas não foram divulgados.