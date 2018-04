Capotamento de ônibus fere nove na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Um ônibus capotou na tarde desta segunda-feira, 9, na região de Itapevi, na Grande São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 14h45 e deixou nove pessoas feridas.

O motorista do veículo perdeu o controle da direção no acesso João de Góes, na saída para a Rodovia Castelo Branco. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram levadas para o pronto-socorro de Itapevi.

Colisão. No bairro Tremembé, na zona norte da capital paulista, oito pessoas se feriram após dois ônibus colidirem na Avenida Arley Gilberto de Araújo. Oito equipes dos bombeiros estão no local desde 15h30. Ainda não há informação sobre o estado de saúde das vítimas.