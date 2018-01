Capoeiristas caem em golpe na Turquia

De acordo com o advogado Carlos Nicodemos, que dá apoio à família de Paulo no Rio, o consulado foi acionado e evitou que os artistas fossem deportados, como queria a polícia local. Autoridades dos dois países entraram em acordo para que o grupo deixasse o país livremente, mas os diplomatas brasileiros já teriam prestado queixa contra o empresário turco Öner Bayran em uma delegacia de Istambul por tráfico internacional de pessoas. "Eles não tiveram os passaportes retidos, mas é característico desse tipo de crime que seja feita uma promessa que não se concretiza e leva as vítimas a entrarem em um ciclo de escravidão", explicou Nicodemos, que informou que o consulado trata o caso como parte de uma rede internacional de tráfico de pessoas, com base na Turquia e braços em São Paulo e no Rio. O empresário prometeu pagamento de US$ 10 mil por mês ao grupo.