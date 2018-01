Capivari-SP tem casos de leptospirose após enchentes

A Prefeitura de Capivari, no interior de São Paulo, confirmou nesta terça-feira, 12, dois casos de leptospirose na cidade, provocados pelas enchentes ocorridas em dezembro do ano passado.

A confirmação foi enviada na segunda-feira pelo Instituto Adolf Lutz. As duas pessoas tiveram contato com as águas das enchentes, sendo um jovem de 17 anos e um rapaz de 30 anos. O primeiro do bairro Residencial Santa Rita, que ajudou no socorro de moradores da Vila Balan e o segundo do bairro Padovani. Os dois pacientes agora passam bem, segundo a Prefeitura.

Já foram coletados e encaminhados ao Adolf Lutz cinco exames. Destes, um era do bairro Vila Balan e foi descartado, dois foram confirmados e passam bem e dois (do bairro Moreto) aguardam o resultado dos exames.

Todos os casos - suspeitos e confirmados - são de pessoas que tiveram contato com a água das enchentes, mas que não estão alojados em abrigos oferecidos pela Prefeitura. A equipe de saúde continua fazendo a orientação e visitas constantes aos abrigos e locais afetados.

A cidade foi atingida por tempestades em dezembro e a prefeitura havia decretado situação de emergência na última quarta-feira, 6.