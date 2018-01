Capivari (SP) interdita 25 casas com riscos aos moradores

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

A Defesa Civil de Capivari, no interior de São Paulo, interditou nesta terça-feira, 5, 25 casas que estão com riscos desabamentos, segundo a Prefeitura da cidade.

As interdições foram feitas após a finalização das vistorias das residências atingidas pela enchente da última semana. Os engenheiros interditaram cinco casas no bairro Ribeirão, nove na Vila Balan e 11 no bairro Moreto. Nesta quarta-feira, 6, serão identificadas quais casas interditadas estão em área verde e quais estão em terrenos particulares.

O objetivo da Secretaria de Obras é demolir ainda nesta semana as residências interditadas e que estão em área verde. Antes da demolição das casas que oferecem risco, mas que foram construídas em terrenos particulares será acionada também a Promotoria Pública.

A Defesa Civil fará a liberação das famílias que estão nos abrigos e que tiverem suas casas liberadas para o retorno, assim que concluído o relatório escrito do levantamento feito pela Prefeitura.

As pessoas que tiveram suas casas interditadas deverão permanecer nos abrigos até que a Prefeitura conclua o estudo do local para onde essas pessoas possam ir, o que deverá acontecer também nos próximos dias. As pessoas que tiverem suas casas liberadas devem aguardar o contato formal da Defesa Civil para o retorno.

Obras

Nesta quinta-feira, 7, o Prefeito de Capivari, Luís Campaci, estará em São Paulo para assinar a ordem de serviço para a construção de 323 casas populares, sendo 230 para áreas de risco.