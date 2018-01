Capivari pede doações para atingidos pelas enchentes

A Prefeitura de Capivari, no interior de São Paulo, solicita doações, principalmente de leite, para os moradores atingidos pelas enchentes das últimas semanas no município, por conta da redução dos estoques da Central de Doações.

As doações podem ser entregues na Central de Doações que fica na rua XV de Novembro, nº 619, no centro - Ao lado da Prefeitura Municipal (Antiga Casa da Cultura).

A Prefeitura está recebendo também alimentos e itens para higienização das casas como água sanitária, desinfetante, sabão em pó, rodos, vassouras e baldes. São aceitas também doações de móveis e objetos de uso doméstico.

A Central de Doações necessita ainda de voluntários para auxílio na separação de objetos, roupas e alimentos. As pessoas que desejam trabalhar como voluntárias para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas devem procurar a Central de Doações.

A Casa da Sopa também está recebendo doações para os desabrigados por meio da Conta Corrente: Banco do Brasil - Agência: 0699-8, Conta: 22917-2.

As pessoas que necessitam de assistência podem entrar em contato com a defesa civil por meio do telefone 19-3491-1311 ou 199 ou nos abrigos.