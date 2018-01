Capitão da Rota é atingido por 10 disparos em tentativa de assalto

SÃO PAULO - Um capitão das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) foi baleado com cerca de dez tiros, na noite deste sábado, 20, dentro de casa. A vítima sobreviveu. Segundo oficiais da Polícia Militar, o homem estava de folga e dava uma festa na residência onde vive com a família localizada no bairro do Rio Pequeno, na zona oeste de capital.

O portão teria sido deixado aberto por distração e quatro suspeitos aproveitaram para invadir o local e fazer uma arrastão. Quando o bando descobriu que se tratava da casa de um policial militar, eles abriram fogo contra o capitão. O oficial da Rota ainda tentou desarmar um dos criminosos. Ao final do tiroteio, ele foi atingido de raspão na cabeça, mas outros disparos atravessaram partes do corpo como o rim e o intestino. Os criminosos fugiram do local sem levar nada e estão sendo procurados.

O policial foi levado para pronto-socorro do Hospital Universitário e transferido para o Hospital Samaritano. A PM informou que o estado de saúde do policial era estável na noite do sábado. No entanto, segundo a Polícia Militar, a família do policial não autorizou que um novo boletim médico dele fosse divulgado neste domingo, 21.