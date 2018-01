Capital vai ter pancadas de chuva ao longo desta terça-feira

O dia vai ficar chuvoso durante toda esta terça-feira, 18, na capital paulista. O tempo mudou por causa da aproximação de uma frente fria que está parada no litoral do Sudeste e Sul do País. Depois de dias secos, a previsão é de chuva.

Veja também:

Veja a previsão para sua cidade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A temperatura mínima fica em 16ºC e a máxima não deve passar dos 23ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A frente fria deverá fazer o tempo mudar significativamente na quarta-feira em relação aos últimos, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Na quarta, o dia deve permanecer nublado e com pancadas de chuvas, e a variação térmica fica ente 15ºC e 23ºC. Maiores volume de chuva são esperados para quinta e sexta-feira, quando deve chover durante todo o dia. A temperatura fica estável nesses dois dias.