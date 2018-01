Capital terá sol e não há previsão de chuva nesta quarta

A capital paulista amanheceu nesta quarta-feira, 5, com muitas nuvens e temperaturas na casa dos 15ºC. Ainda pela manhã, a nebulosidade diminui e favorece o predomínio de sol, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A temperatura máxima prevista para esta quarta no período da tarde oscila entre os 26ºC e não há previsão de chuvas. Na quinta-feira, o tempo não muda muito e espera-se mais um dia ensolarado com poucas nuvens e termômetros oscilando em torno dos 28ºC no período da tarde.