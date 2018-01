Capital terá sol ao longo do dia e chuva rápida à tarde

A quarta-feira, 1, na capital paulista, começou nebulosa mas o sol logo apareceu elevando as temperaturas, que devem chegar aos 23ºC. Podem ocorrer pancadas de chuva rápidas entre o final da tarde e início da noite, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

O sistema frontal permanece fraco no litoral paulista e o tempo segue com sol e variação de nuvens nos próximos dias, com chuvas isoladas no final das tardes, de acordo com o CGE. As temperaturas devem variar entre mínimas de 16ºC e máximas em torno de 24ºC.