Capital terá quarta-feira de sol e pancadas de chuva no feriado

A quarta-feira, 8, começou com nebulosidade na capital, mas o sol predomina durante o dia e favorece a elevação das temperaturas, que devem chegar aos 26ºC à tarde, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Veja também:

Cerca de 1,3 milhão de veículos devem deixar SP no feriado

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os índices de umidade relativa do ar entram em declínio, porém devem permanecer acima de 30%. No final do dia, a nebulosidade aumenta e não há previsão de chuvas significativas.

O tempo muda nos próximos dias devido às áreas de instabilidade e a passagem de uma frente fria pelo oceano. A nebulosidade aumenta, mas o sol aparece entre nuvens e mantém o tempo abafado para a época do ano.

Entre a quinta-feira, 9, e o sábado, 11, devem ocorrer pancadas de chuva no período da tarde. As temperaturas variam entre 16ºC e 25ºC. No domingo, 12, pode chover o dia inteiro e as temperaturas entram em declínio.