Capital terá dia nublado com chuvas à tarde

A manhã desta sexta-feira, 19, começou com céu encoberto e névoa úmida na capital paulista. A temperatura na região do Aeroporto de Congonhas (zona sul) é de 17ºC e na região do Aeroporto de Campo de Marte (zona norte) é de 18ºC. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade A partir desta sexta, o sistema frontal que atua sobre o Sudeste do País e que está causando transtornos em Minas Gerais migra em direção ao leste do Estado de São Paulo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). São esperadas chuvas mais generalizadas para o período da tarde, que podem ter intensidade de moderada a forte, com potencial para a formação de alagamentos intransitáveis na Capital e região metropolitana de São Paulo. As temperaturas oscilam entre máxima de 26ºC e mínima de 18ºC. Para o fim de semana o tempo continuará instável, com chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas se mantêm estáveis.