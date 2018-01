Capital terá dia de sol e chuvas à tarde

O dia começou com poucas nuvens na capital paulista e temperaturas variando por volta de 19ºC, com ventos de sudeste e 93,9% de umidade relativa do ar, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Não há previsão de chuvas para esta manhã de segunda-feira, 22, apenas para o final da tarde e começo da noite. Esse padrão tende a se manter na terça-feira com a diminuição da nebulosidade e tempo abafado, ocasionando em pancadas de chuva no início da noite. Há risco da ocorrência de chuvas com intensidade mais forte provocando alagamentos, de acordo com o CGE. A máxima deve chegar aos 29ºC.