Capital terá céu nublado com chuvas durante o dia

A manhã da primeira segunda-feira do ano começou com céu encoberto, com previsão de chuviscos e chuvas fracas na capital paulista, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade A temperatura média na cidade por volta das 7 horas é de 16ºC, mas a sensação térmica é de mais frio devido aos ventos úmidos que sopram do mar para o continente. O dia deverá continuar com muita nebulosidade, chuvas fracas e isoladas e períodos de melhoria e a temperatura máxima deve chegar aos 22ºC. Nesta terça, 6, o tempo fica mais seco e o sol reaparece com variação de nuvens no decorrer do dia e sem previsão de chuvas. Temperaturas entre 15ºC e 23ºC.