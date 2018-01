Capital terá céu nublado com aberturas de sol nesta sexta

A sexta-feira, 20, começa com céu nublado e com poucas aberturas de sol na capital paulista. A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) é a de que as temperaturas subam novamente no dia de hoje, com máxima prevista de 26ºC. Não há previsão de chuvas para a cidade, apenas na região oeste e noroeste do Estado.

A previsão do tempo para a sua cidade

No final da semana, espera-se sol entre nuvens com temperaturas amenas nas madrugadas e em elevação no decorrer do dia. Dessa forma os termômetros devem variar entre mínimas de 17ºC e máximas de 26ºC. As chuvas seguem concentradas no período das tardes nas regiões sul e oeste do Estado. No sábado, podem ocorrer pancadas isoladas na capital e o domingo segue com o tempo nublado.