Capital terá blitze da inspeção veicular apenas para motos A capital paulista terá hoje a primeira operação montada exclusivamente para barrar motociclistas que ignoraram a inspeção veicular ambiental. PMs e agentes da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente se revezarão em 16 pontos de todas as regiões da cidade, das 10 às 15 horas. O desrespeito à vistoria implicará multa de R$ 550 e, se o veículo não estiver licenciado, na apreensão do veículo. Somente 26,7% da frota de motos com placa de final 3 foi submetida à inspeção até o dia 30. O índice é quase a metade do alcançado por carros e veículos a diesel.