Capital tem trânsito bom, mas Marginal do Tietê tem lentidão

O trânsito estava tranquilo na manhã desta terça-feira, 20, com poucos pontos de lentidão, na capital paulista. Ao contrário da região central de São Paulo, que concentrava 8 km de ruas e avenidas com trânsito carregado por volta das 8 horas, a zona sul não apresentava nenhum via com trânsito complicado, segundo relatório da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Por volta das 8 horas, a cidade registrava 16 km de congestionamento e nenhum acidente. Veja também: Especial - Como o trânsito parou SP e números da frota Especial - Dossiê Estado: os números do trânsito em SP iLocal - Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Pontos em vermelho indicam ruas e avenidas que têm trânsito lento nesta manhã na capital Piores trechos congestionados - Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes do Piqueri e Julio de Mesquita Neto, com 2.398 metros; pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 2.300 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Rua Ribeiro de Lima, com 2.000 metros; Situação dos principais corredores Zona oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Rua Antonio Rosa - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona norte - Marginal do Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes do Piqueri e Julio de Mesquita Neto, com 2.398 metros; pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Rua Ribeiro de Lima Zona leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Brasil